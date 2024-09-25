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19:48, 25 сентября 2024Ценности

Лишившаяся ноги экс-жена Пола Маккартни снялась в купальнике во время стойки на голове

56-летняя экс-жена Пола Маккартни Хизер Миллс снялась во время стойки на голове

Кадр: @heathermillsofficial

Бывшая английская модель, благотворительница и экс-жена музыканта Пола Маккартни Хизер Миллс продемонстрировала на видео физические возможности своего тела. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя знаменитость снялась во время занятий сапсерфингом (он же сапбординг, разновидность серфинга, где человек, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребет веслом — прим. «Ленты.ру»). Она позировала в слитном купальнике с длинными рукавами, который частично обнажал ее ягодицы. При этом женщина показала, как делает стойку на голове на плывущей по воде доске.

Известно, что в августе 1993 года Миллс попала в аварию — на одном из перекрестков ее сбил полицейский мотоцикл. Модель получила тяжелые травмы, вследствие чего лишилась конечности — врачи были вынуждены ампутировать ей левую ногу ниже колена.

В феврале американская комедиантка, актриса, писательница и телеведущая Челси Хэндлер прокатилась в бикини на лыжах по заснеженному склону в честь своего 49-летия.

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      Алина Гостева
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