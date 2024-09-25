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16:35, 25 сентября 2024Мир

Маск отреагировал на слухи о романе с премьером Италии фразой «я был с мамой»

Маск опроверг на слухи о романе с премьером Италии Мелони

Фото: Mike Segar / Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск опроверг слухи о романе с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, возникшие из-за совместного фото на гала-ужине, устроенного Генеральной ассамблеей ООН. Об этом сообщает газета Politico.

«Я был там с мамой. У меня нет никаких романтических отношений с премьер-министром Мелони», — приводит издание реакцию предпринимателя на сообщения в СМИ.

При этом авторы материала подчеркнули, что между знаменитостями можно было заметить любезный тон в общении. Кроме того, по их словам Маск часто отпускал комплименты в отношении Мелони.

Ранее Маск сравнил американские СМИ с пропагандистской машиной Демократической партии США. Таким образом он прокомментировал в соцсети публикацию, в которой приводится инфографика, отражающая процент журналистов, аффилированных с американскими партиями.

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      Дарья Устьянцева
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