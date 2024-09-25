Москвичам пообещали дожди

Синоптик Ильин: дожди могут пройти в столице в субботу

К субботе, 28 сентября, в столице похолодает, возможно, пройдут дожди. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Днем в субботу температура опустится до плюс 10-15 градусов Цельсия. Самыми теплыми днями недели будут среда и четверг, 25 и 26 сентября. Дождей точно не ожидается до пятницы, 27 сентября.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее прогнозировал аномальное тепло в столице. По его словам, со среды, 25 сентября, по воскресенье, 29 сентября, в Москве прогнозируется температура выше нормы на 6-8 градусов — 18-23 градусов тепла. Теплее всего будет в выходные, 28 и 29 сентября, когда столбики термометров поднимутся выше нормы на 8-9 градусов, уверен Вильфанд.