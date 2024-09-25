Мужчина пережил нападение медведя и прошел раненым полтора километра

В национальном парке Глейшер в США медведь напал на туриста

В национальном парке Глейшер, США, медведь напал на мужчину, который отправился в поход вместе с группой. Об этом сообщает The New York Times.

35-летний турист столкнулся с хищником на тропе Хайлайн. После этого раненый мужчина прошел более полутора километров, чтобы получить помощь. В пути его поддерживали члены группы и смотрители парка. Благодаря им мужчине удалось добраться до шале, откуда его доставили в больницу.

Смотрители Глейшер закрыли часть тропы Хайлан до выяснения обстоятельств нападения. Кто именно атаковал туриста: гризли или барибал — неизвестно. Посетителям парка посоветовали посещать его группами, брать с собой спрей от медведей и шуметь во время походов, чтобы отпугивать зверей.

Ранее сообщалось, что в США мальчик сумел защитить отца от медведя во время охоты в штате Висконсин. Мужчина отметил, что, несмотря на хладнокровное поведение в момент нападения, позже стало понятно, что его сын испытал серьезное потрясение.