Мужчина похудел на 159 килограммов и оказался вынужден заплатить 28 миллионов рублей

Мужчина из США похудел на 159 килограммов за два года из-за страха за здоровье

Житель штата Южная Каролина, США, похудел на 159 килограммов за два года из-за страха перед сахарным диабетом. Об этом он рассказал Jam Press.

Коул Прочаска начал набирать вес, когда ему было шесть лет: тогда он много нервничал из-за переезда. В подростковом возрасте, как рассказывает мужчина, его родители много времени проводили на работе, поэтому он заботился о своем питании сам и ел очень много тако, бургеров, пиццы и сладостей. «Еда была моим утешением», — признался Прочаска.

Когда мужчина стал весить 267 килограммов, он испугался за свое здоровье и решил похудеть. Он стал питаться салатами, постной говядиной, пить протеиновые коктейли, много ходить и посещать спортзал. 40-летнему Прочаске удалось достичь идеального веса. Однако после похудения у него осталось много лишней кожи. За три операции по ее удалению он оказался вынужден заплатить 300 тысяч долларов (около 28 миллионов рублей).

Прочаска начал сбор средств на необходимое хирургическое вмешательство. Он отметил, что уже сейчас он стал увереннее в себе. В прошлом мужчину часто оскорбляли за внешний вид, что его сильно ранило. Теперь, по его словам, многие старые знакомые не узнают его. Это ему льстит. «Люди больше уважают тебя, когда ты в форме», — заявил он.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании сбросил 106 килограммов, чтобы спасти больную сестру. Ей требовалась пересадка почки, а мужчина с лишним весом не мог стать донором.