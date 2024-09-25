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15:12, 25 сентября 2024Из жизни

Мужчина похудел на 159 килограммов и оказался вынужден заплатить 28 миллионов рублей

Мужчина из США похудел на 159 килограммов за два года из-за страха за здоровье

Житель штата Южная Каролина, США, похудел на 159 килограммов за два года из-за страха перед сахарным диабетом. Об этом он рассказал Jam Press.

Коул Прочаска начал набирать вес, когда ему было шесть лет: тогда он много нервничал из-за переезда. В подростковом возрасте, как рассказывает мужчина, его родители много времени проводили на работе, поэтому он заботился о своем питании сам и ел очень много тако, бургеров, пиццы и сладостей. «Еда была моим утешением», — признался Прочаска.

Когда мужчина стал весить 267 килограммов, он испугался за свое здоровье и решил похудеть. Он стал питаться салатами, постной говядиной, пить протеиновые коктейли, много ходить и посещать спортзал. 40-летнему Прочаске удалось достичь идеального веса. Однако после похудения у него осталось много лишней кожи. За три операции по ее удалению он оказался вынужден заплатить 300 тысяч долларов (около 28 миллионов рублей).

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Прочаска начал сбор средств на необходимое хирургическое вмешательство. Он отметил, что уже сейчас он стал увереннее в себе. В прошлом мужчину часто оскорбляли за внешний вид, что его сильно ранило. Теперь, по его словам, многие старые знакомые не узнают его. Это ему льстит. «Люди больше уважают тебя, когда ты в форме», — заявил он.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании сбросил 106 килограммов, чтобы спасти больную сестру. Ей требовалась пересадка почки, а мужчина с лишним весом не мог стать донором.

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      Юлия Юткина
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