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11:54, 25 сентября 2024Из жизни

Мужчина выиграл 92 миллиона рублей из-за тяги к энергетическим напиткам

В США мужчина разбогател на сотни тысяч долларов из-за энергетического напитка

Фото: Ivan Smuk / Shutterstock / Fotodom

Житель штата Вирджиния, США, выиграл в лотерее миллион долларов (92 миллионов рублей), поддавшись тяге к энергетическим напиткам. Об этом сообщает UPI.

Николас Фокс рассказал, что решил остановиться у магазина, когда ехал к семье. Мужчина хотел купить энергетический напиток и вместе с ним приобрел лотерейный билет. Он оказался счастливым.

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«Я подумал, что неправильно все понял», — признался Фокс. Он отметил, что до своего выигрыша не знал никого, кто выиграл бы в лотерее такую сумму. Счастливчик решил получить единоразовую выплату. С ней он разбогатеет примерно на 625 тысяч долларов (57,8 миллиона рублей), а остальное уплатит в качестве налога. Мужчина не раскрыл планы на призовые деньги.

Ранее сообщалось, что 60-летняя жительница штата Мичиган, США, выиграла в лотерее на 264,9 тысячи долларов, доверившись своим чувствам. Одну часть приза американка планирует вложить в свой бизнес, а другой — поделиться с семьей.

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      Юлия Юткина
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