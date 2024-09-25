Мужчина выиграл 92 миллиона рублей из-за тяги к энергетическим напиткам

В США мужчина разбогател на сотни тысяч долларов из-за энергетического напитка

Житель штата Вирджиния, США, выиграл в лотерее миллион долларов (92 миллионов рублей), поддавшись тяге к энергетическим напиткам. Об этом сообщает UPI.

Николас Фокс рассказал, что решил остановиться у магазина, когда ехал к семье. Мужчина хотел купить энергетический напиток и вместе с ним приобрел лотерейный билет. Он оказался счастливым.

«Я подумал, что неправильно все понял», — признался Фокс. Он отметил, что до своего выигрыша не знал никого, кто выиграл бы в лотерее такую сумму. Счастливчик решил получить единоразовую выплату. С ней он разбогатеет примерно на 625 тысяч долларов (57,8 миллиона рублей), а остальное уплатит в качестве налога. Мужчина не раскрыл планы на призовые деньги.

Ранее сообщалось, что 60-летняя жительница штата Мичиган, США, выиграла в лотерее на 264,9 тысячи долларов, доверившись своим чувствам. Одну часть приза американка планирует вложить в свой бизнес, а другой — поделиться с семьей.