Мужчину упрекнули в нечистоплотности после его жалобы на секс с женой

Эксперт по отношениям Джейн О'Горман упрекнула читателя в нечистоплотности, потому что он решил пойти в массажный салон из-за отказа жены заниматься сексом. Совет коуча, как вести себя, если в браке нет близости, опубликовал Daily Star.

Мужчина рассказал, что жена отказывается заниматься с ним сексом. Он утверждает, что супруга решила, что теперь они будут просто друзьями, живущими под одной крышей. «В последний раз она позволила мне прикоснуться к себе перед Рождеством. Она фырчала и пыхтела с таким видом, будто делала мне одолжение. А когда я почти достиг оргазма, сказала, что у нее свело ногу и оттолкнула меня», — пожаловался читатель.

Мужчина признался, что тяжело переносит отсутствие секса и думает начать посещать салон эротического массажа. По его словам, знакомый посоветовал ему адрес заведения, где чисто и прилично.

В ответ на письмо О'Горман заявила, что посещение мест для сексуальных утех не принесет пользы, а лишь усугубит проблему. Вместо этого она призвала прямо заявить жене о своих чувствах и переживаниях. «Скажите, что так продолжаться не может. Вы нормальный парень и жаждете близости и ласки», — посоветовала коуч.

Она подчеркнула, что надо бороться за свою сексуальную жизнь и предложить супруге несколько вариантов: например, чаще ходить на свидания, посетить сексолога или врача, который может обнаружить физиологическую причину низкого либидо.

Ранее акушер-гинеколог Дарья Казакова рассказала, что женское половое влечение может меняться из-за образа жизни. По ее словам, либидо может снижаться из-за лишнего веса и малоподвижного образа жизни.