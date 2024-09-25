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07:25, 25 сентября 2024Экономика

На нежелании россиян намокнуть Китай заработал миллионы долларов

Таможня КНР: Россия купила зонтов и дождевиков на сотню миллионов долларов

Фото: Unsplash

По итогам последнего месяца лета импорт китайских зонтов, дождевиков и водонепроницаемой обуви в Россию превысил 100 миллионов долларов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на таможенную службу КНР.

Отмечается, что этот показатель стал максимальным месячным объемом поставок с июля 2023 года. Тогда речь шла о почти 115 миллионах долларов.

Кроме того, отмечается растущий спрос на данную категорию китайских товаров. Объемы импорта увеличились больше чем на 13,2 процента. Дождевиков поставили на 97,3 миллиона долларов, а зонтов на 2,4 миллиона. Что касается резиновых сапог из КНР, то их Россия импортировала на 313,3 тысячи долларов.

В июле 2024 года сообщалось, что в столице появился сервис по аренде зонтов. Их пункты проката разместились в метро.

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      Кирилл Луцюк
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