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09:44, 25 сентября 2024Бывший СССР

На Украине оценили ситуацию для ВСУ на линии фронта

Генштаб ВСУ: ситуация для украинской армии остается сложной на всей линии фронта

Фото: Alina Smutko / Reuters

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается сложной на всей линии фронта. Об этом в Telegram-канале сообщает Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, одними из самых сложных направлений для украинской армии сейчас являются харьковское, купянское, краматорское, кураховское и лиманское. В командовании ВСУ также признали преимущество российских войск в живой силе и технике.

Ранее сообщалось, что российские военные ведут бои на восточных окраинах Угледара в Донецкой народной республике (ДНР). Советник главы ДНР Игорь Кимаковский также заявил, что ВС РФ взяли под огневой контроль последнюю дорогу снабжения ВСУ в Угледаре.

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      Алевтина Запольская
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