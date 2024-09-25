На Украине пожаловались на перегрузку судов из-за жалоб на повестки

Бывший депутат Рады Емец: суды перегружены из-за жалоб на повестки

Из-за жалоб граждан на повестки в Вооруженные силы Украины (ВСУ) суды в стране оказались перегружены. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады, депутат Киевского городского совета Леонид Емец, его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

Он также отметил, что ситуация с судами станет еще хуже, когда гражданам начнут массово рассылать электронные повестки. «Устоявшейся юридической практики нет. Будут проблемы, потому что то, как применяют нормы закона должностные лица, мягко говоря, далеко от идеала. То, как их будут трактовать суды наши и ЕСПЧ, еще покажет практика», — отметил экс-парламентарий.

Кроме того, по словам депутата суды могут расценить незаконной отправку повесток в приложении «Резерв+», разработанном Министерством обороны Украины.

Ранее стало известно, что солдаты ВСУ массово жалуются на отсутствие выплат за сентябрь 2024 года. До этого министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что Киев потратит дополнительно еще полтриллиона гривен на военные расходы. Из них 274,4 миллиарда гривен (603,6 миллиарда рублей) должны направить на выплаты военным и их семьям.