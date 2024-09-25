Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:59, 25 сентября 2024Бывший СССР

На Украине пожаловались на перегрузку судов из-за жалоб на повестки

Бывший депутат Рады Емец: суды перегружены из-за жалоб на повестки
Леонид Емец

Леонид Емец. Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Из-за жалоб граждан на повестки в Вооруженные силы Украины (ВСУ) суды в стране оказались перегружены. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады, депутат Киевского городского совета Леонид Емец, его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

Он также отметил, что ситуация с судами станет еще хуже, когда гражданам начнут массово рассылать электронные повестки. «Устоявшейся юридической практики нет. Будут проблемы, потому что то, как применяют нормы закона должностные лица, мягко говоря, далеко от идеала. То, как их будут трактовать суды наши и ЕСПЧ, еще покажет практика», — отметил экс-парламентарий.

Кроме того, по словам депутата суды могут расценить незаконной отправку повесток в приложении «Резерв+», разработанном Министерством обороны Украины.

Ранее стало известно, что солдаты ВСУ массово жалуются на отсутствие выплат за сентябрь 2024 года. До этого министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что Киев потратит дополнительно еще полтриллиона гривен на военные расходы. Из них 274,4 миллиарда гривен (603,6 миллиарда рублей) должны направить на выплаты военным и их семьям.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны подробности смерти Романа Мадянова

      В Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в захвате автобуса

      Осужденный за взятки гаишник лишился двух квартир на российском курорте

      Названа причина смерти актера Романа Мадянова

      Раскрыто место захоронения актера Романа Мадянова

      Европейская страна выдвинула новые требования к желающим получить шенген россиянам

      Десятки миллионов смартфонов заразили трояном

      Израиль мобилизует дивизию для войны с «Хезболлой»

      Обороняющая Угледар крупная бригада ВСУ начала отступать. Бои идут уже в самом городе

      Москвич напал на врачей скорой помощи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше