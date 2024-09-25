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15:23, 25 сентября 2024Бывший СССР

Солдаты ВСУ пожаловались на отсутствие выплат

Депутат Рады Гончаренко: солдаты ВСУ жалуются на отсутствие выплат за сентябрь

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины жалуются на отсутствие выплат за сентябрь 2024 года. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

«У власти есть деньги на телемарафон, на кэшбэк [для украинских товаров], но нет денег для тех, кто защищает Покровск, Угледар и другие горячие точки на фронте», — написал он.

Парламентарий также подчеркнул, что в Раде уже обсуждался данный вопрос. Он уточнил, что также требовал объяснений по данному факту от министра финансов и министра обороны.

Ранее стало известно, что Украина потратит дополнительно еще полтриллиона гривен на военные расходы. По словам министра обороны республики Рустема Умерова, на выплаты военным и их семьям планируется направить 274,4 миллиарда гривен (603,6 миллиарда рублей).

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      Александр Курбатов
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