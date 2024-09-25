На Украине рассказали о надеждах на Индию

Politico: Киев надеялся на Индию в посредничестве по урегулированию конфликта

Киев надеялся на Индию в посредничестве по урегулированию конфликта. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Собеседник издания прокомментировал встречу президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По его словам, Дели стал для украинских властей «большой надеждой» по выработке приемлемого соглашения.

«Украина определилась со своим приоритетным посредником», — подчеркивает Politico. Издание отмечает, что Киев существенно изменил свое отношение к руководству Индии в сравнении с реакцией на визит Моди в Россию.

Ранее замглавы МИД Индии Викрам Мисри оценил вероятность проведения второго «саммита мира» по Украине. Он отметил, что по этому конкретному вопросу не было особых обсуждений.