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10:57, 24 сентября 2024Мир

В МИД Индии оценили вероятность проведения второго саммита мира по Украине

Замглавы МИД Индии Мисри: время для второго саммита мира по Украине не пришло

Фото: Alina Smutko / Reuters

Время для обсуждения второго саммита мира по Украине еще не пришло. Об этом заявил замглав МИД Индии Викрам Мисри передает РИА Новости.

«Я думаю, что сейчас мы не на той стадии, когда второй саммит мира можно обсуждать в деталях. До этого еще предстоит проделать много работы. Поэтому по этому конкретному вопросу не было особых обсуждений», — оценил дипломат вероятность проведения новой мирной конференции.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прояснила вопрос участия России в «саммитах мира» по Украине. Она назвала высказывания президента Украины Владимира Зеленского о «необходимости максимально усилить Украину, чтобы уже в 2024 году организовать второй "саммит мира"» в Швейцарии попыткой выдать желаемое за действительное. По ее словам, Россия не будет участвовать в подобных мероприятиях.

Представитель российского МИД подчеркнула, что Россия не отказывается от политико-дипломатического урегулирования кризиса и готова к обсуждению действительно серьезных предложений, учитывающих геополитические реалии и сформулированную президентом России Владимиром Путиным соответствующую инициативу.

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      Виктория Кондратьева
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