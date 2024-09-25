На Украине сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Херсонской области

ОВА Херсонской области заявила о повреждении объекта критической инфраструктуры

Глава украинской областной военной администрации Херсонской области Александр Прокудин в Telegram-канале сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части региона.

О каком именно объекте идет речь, и где он находится, не уточняется. Чиновник также сообщил о повреждении газопровода, сельскохозяйственной техники и частных автомобилей в результате обстрелов. Ранения получили 18 человек.

Накануне вечером координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные поразили группу операторов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву Херсоне.

