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10:13, 25 сентября 2024Экономика

На Земле началась магнитная буря

На Землю обрушилась магнитная буря класса G1

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Утром в среду, 25 сентября, на Земле началась магнитная буря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Начало слабой магнитной бури класса G1 зафиксировано в 8 часов 49 минут по московскому времени», — поделился информацией синоптик. Колебания магнитосферы подобного уровня считаются слабыми.

О магнитной буре, которая должна обрушиться на Землю, днем ранее предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН. Согласно их прогнозам, она должна была настигнуть планеты примерно в 15 часов по московскому времени и завершиться спустя три часа. При этом ученые уточнили, что земная магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии с полудня.

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      Полина Кислицына
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