Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:25, 25 сентября 2024Мир

Немецкий правый попытался вступить в левую партию в парике и под выдуманным именем

Spiegel: член АдГ захотел вступить в партию конкурентов под выдуманным именем
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Член правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Олаф Каппельт захотел вступить в конкурирующую левую партию «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ), придя на собеседование в парике и под выдуманным именем. Об этом случае пишет немецкая газета Der Spiegel.

«Политик АдГ Олаф Каппельт, например, обратился в ССВ. Однако он пришел в парике и под вымышленным именем. На собеседование он принес с собой бутылку белого вина», — пишет газета.

Материалы по теме:
«Большинству немцев это нравилось» Гитлер подчинил себе Германию и почти всю Европу. Кто помогал ему прийти к власти?
«Большинству немцев это нравилось»Гитлер подчинил себе Германию и почти всю Европу. Кто помогал ему прийти к власти?
6 ноября 2022
В Германии планировали убить канцлера Олафа Шольца. Кто стоит за попыткой госпереворота и почему их план провалился?
В Германии планировали убить канцлера Олафа Шольца.Кто стоит за попыткой госпереворота и почему их план провалился?
15 декабря 2022

Каппельт пришел на собеседование именно в тот день, когда съемочная группа телеканала ZDF снимала документальный фильм о деятельности ССВ, отмечает Der Spiegel.

Ранее депутат бундестага от Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер назвал ССВ, выступающую против помощи Украине, в поддержке позиции России и назвал ее «инструментом Кремля».

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      Умер актер Роман Мадянов. Вся страна любила его за роли полковника Колобкова в «Солдатах» и мэра в «Левиафане»

      В Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в захвате автобуса

      Осужденный за взятки гаишник лишился двух квартир на российском курорте

      Названа причина смерти актера Романа Мадянова

      Раскрыто место захоронения актера Романа Мадянова

      Европейская страна выдвинула новые требования к желающим получить шенген россиянам

      Десятки миллионов смартфонов заразили трояном

      Израиль мобилизует дивизию для войны с «Хезболлой»

      Обороняющая Угледар крупная бригада ВСУ начала отступать. Бои идут уже в самом городе

      Следователи раскрыли две основные версии расправы над российской предпринимательницей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше