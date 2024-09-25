Немецкий правый попытался вступить в левую партию в парике и под выдуманным именем

Spiegel: член АдГ захотел вступить в партию конкурентов под выдуманным именем

Член правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Олаф Каппельт захотел вступить в конкурирующую левую партию «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ), придя на собеседование в парике и под выдуманным именем. Об этом случае пишет немецкая газета Der Spiegel.

«Политик АдГ Олаф Каппельт, например, обратился в ССВ. Однако он пришел в парике и под вымышленным именем. На собеседование он принес с собой бутылку белого вина», — пишет газета.

Каппельт пришел на собеседование именно в тот день, когда съемочная группа телеканала ZDF снимала документальный фильм о деятельности ССВ, отмечает Der Spiegel.

Ранее депутат бундестага от Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер назвал ССВ, выступающую против помощи Украине, в поддержке позиции России и назвал ее «инструментом Кремля».