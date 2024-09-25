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21:59, 25 сентября 2024Бывший СССР

Офицер ВСУ пожаловался на превосходство российских войск

Офицер ВСУ сообщил о критической ситуации в Донбассе и о превосходстве ВС России

Фото: Stringer / Reuters

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о критической ситуации в Донбассе. Особенно тяжелыми участками для украинских войск являются покровское направление и район Угледара, где активно наступает Российская армия, сообщает в Telegram-канале «Страна.ua».

«Если в ближайшее время наше руководство не будет принимать меры, не привезет на эти направления резервы, то будет все очень печально, потому что противник имеет преимущество в сотни раз и по боекомплектам, и по людям, и по дронам», — пожаловался он.

Украинский боец подчеркнул, что ВСУ испытывают серьезный недостаток в живой силе и боеприпасах в Донбассе.

Ранее стало известно, что украинская 72-я отдельная механизированная бригада (ОМБр), в которой числится около двух тысяч бойцов, начала покидать позиции под Угледаром и двигаться в направлении Богоявленки. Также существует вероятность того, что 72-я ОМБр в Угледаре может попасть в западню.

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      Маргарита Пименова
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