Офицер ВСУ сообщил о критической ситуации в Донбассе и о превосходстве ВС России

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о критической ситуации в Донбассе. Особенно тяжелыми участками для украинских войск являются покровское направление и район Угледара, где активно наступает Российская армия, сообщает в Telegram-канале «Страна.ua».

«Если в ближайшее время наше руководство не будет принимать меры, не привезет на эти направления резервы, то будет все очень печально, потому что противник имеет преимущество в сотни раз и по боекомплектам, и по людям, и по дронам», — пожаловался он.

Украинский боец подчеркнул, что ВСУ испытывают серьезный недостаток в живой силе и боеприпасах в Донбассе.

Ранее стало известно, что украинская 72-я отдельная механизированная бригада (ОМБр), в которой числится около двух тысяч бойцов, начала покидать позиции под Угледаром и двигаться в направлении Богоявленки. Также существует вероятность того, что 72-я ОМБр в Угледаре может попасть в западню.