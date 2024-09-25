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04:09, 25 сентября 2024Интернет и СМИ

Парень опубликовал фотографию пальца и получил совет срочно обратиться к врачу

Фото: Rokonuzzamnan / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником IonoChios опубликовал на портале фото своего пальца с одной особенностью. Комментаторы посоветовали ему срочно обратиться к врачу.

Парень прикрепил к посту фото руки. На его среднем пальце можно было заметить небольшое светлое пятно у основания ногтя. По словам пользователя, образование появилось на пальце больше года назад и не заживает. Он также добавил, что оно не болит, если до него не касаться чем-то острым.

Многие комментаторы заявили, что пятно на пальце рассказчика — это бородавка. Они посоветовали ему удалить ее в специальной клинике. Однако некоторые пользователи предупредили парня о возможной опасности этого образования.

«У меня на работе был парень, которому ампутировали большой палец на ноге из-за раковой опухоли, обнаруженной под ногтем», «Обратитесь к дерматологу, а не ищите ответы в интернете. Это беспокоит вас больше года, и улучшений нет», — написали они. Также читатели предположили, что парень мог заразиться грибковой инфекцией.

Ранее девушка рассказала на Reddit, что у нее на теле появилась неизвестная отметина. Она добавила, что до этого ее кто-то укусил. Комментаторы призвали пользовательницу не откладывать визит к врачу.

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      Мария Большакова
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