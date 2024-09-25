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22:20, 25 сентября 2024Мир

Пентагон призвал начать передавать фосфорные снаряды Украине

NBC News: Пентагон призвал начать поставки фосфорных снарядов Украине

Фото: Al Drago / Reuters

Пентагон призвал начать поставлять Украине фосфорные зажигательные боеприпасы, однако Белый дом отверг предложение. Об этом информирует NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, министерство обороны рекомендовало отправить Киеву снаряды, начиненные белым фосфором, в рамках последних пакетов военной помощи. Однако американская администрация не поддержала эту идею.

При этом, как сообщают собеседники телеканала, если соответствующее решение будет принято, о нем не будут объявлять публично.

Ранее стало известно, что США могут включить в новый пакет помощи Украине ракеты средней дальности JSOW, которые подходят для истребителей F-16. Дальность их полета равняется более 100 километрам. Также сообщалось, что Вашингтон может направить Киеву артиллерийские боеприпасы и ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО).

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      Марина Совина
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