Переехавший в Испанию из России комик описал жизнь в стране словами «мы здесь побираемся»

Комик Халитов заявил, что покупает уцененные продукты в Испании

Бывший участник проекта Stand Up на ТНТ, комик Руслан Халитов, переехавший в Испанию, заявил, что покупает уцененные продукты. Подробности он раскрыл в своем подкасте, доступном на YouTube.

Комик рассказал, что они с женой тратят на продукты около 15 евро (около 1,5 тысячи рублей) за два дня. Так, например, батон сырокопченой колбасы стоит в магазинах два евро (примерно 200 рублей). Однако, по словам юмориста, если сравнивать цены на продукты с теми, что были в России до начала спецоперации, то они будут значительно выше.

Также Халитов отметил, что заведения Испания нередко распродают остатки товаров в конце дня по низкой цене. Он объяснил, что за три евро можно приобрести продукты, стоимость которых на самом деле составляет 11 евро. Юморист добавил, что покупал акционные товары в булочной и кафе: они с женой приобрели несколько пакетов еды, которой питались несколько дней. «Вот мы так, короче, здесь побираемся», — поиронизировал он.

Ранее Халитов оценил перспективу возвращения в Россию. Стендапер заявил, что что не собирается приезжать обратно в страну и отбрасывает мысли об этом.