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09:42, 25 сентября 2024Ценности

Пэрис Хилтон в прозрачном платье пришла на день рождения Николь Ричи

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американская светская львица и дизайнер Пэрис Хилтон в откровенном наряде пришла на день рождения своей подруги, певицы и актрисы Николь Ричи. Соответствующие снимки публикует издание Page Six.

43-летняя знаменитость появилась на праздничном вечере в черном прозрачном платье бренда Fleur du Mal, стоимость которого составляет 347 долларов (32,2 тысячи рублей). При этом на размещенных кадрах видно, что звезда надела под изделие комплект нижнего белья того же цвета.

Кроме того, Хилтон дополнила свой образ бархатными перчатками длиной выше локтя и широким чокером из бус. Также она сделала макияж глаз в стиле smoky eyes, нанесла на губы сияющую нюдовую помаду и уложила волосы в объемные локоны.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон нашла новый способ заработать на дешевых сумках.

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      Мария Винар
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