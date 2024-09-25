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10:02, 25 сентября 2024Бывший СССР

Пленный боец ВСУ описал атаку на Курскую область словами «отправили на смерть с торчками»

Пленный боец ВСУ Бутенко: отправили в Курскую область на смерть с торчками
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Reuters

Пленный боец Вооруженных сил Украины Сергей Бутенко заявил журналистам, что украинское командование заставило его принять участие в атаке на Курскую область обманом. В беседе с РИА Новости он описал операцию словами «отправили на смерть с торчками».

«[Проводники] накурились травы, просто вперед ушли, и все, а нам сказали: "Сидите в подвале"... Это были наши проводники, которые должны были довести нас до точки и рассадить. Нас отправили с какими-то торчками, грубо говоря, просто на смерть», — рассказал военнослужащий.

Он добавил, что командование обещало бойцам отправить их охранять границу в Сумской области, но в итоге обмануло.

Ранее пленный украинский военком Николай Юрченко рассказал, что попал в зону боевых действий из-за невыполнения плана по повесткам. По его словам, командование в наказание отправило его в «командировку» для получения боевого опыта.

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      Глеб Палехов
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