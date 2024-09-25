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11:18, 25 сентября 2024Силовые структуры

По факту нападения на главу Центра занятости под Саратовом возбудили дело

В Ершове возбудили дело после нападения с ножом на главу центра занятости

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Ершове следователи возбудили уголовное дело по факту ранения руководителя Центра занятости Дмитрия Ширшова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Саратовской области.

Дело заведено по пункту «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ. Подозреваемый уже задержан, он сознался в содеянном. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

По предварительным данным, все произошло накануне около 11 часов утра. 42-летний житель Ершовского района набросился с ножом на Ширшова и нанес ему ранения в области живота и плеча. Потерпевшего госпитализировали.

По одной из версий, нападавший пришел в Центр занятости с требованием назначить ему пособие по безработице. Получив отказ, он пошел к главе учреждения и напал на него с ножом.

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      Олеся Мицкевич
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