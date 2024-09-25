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14:25, 25 сентября 2024Мир

Политолог объяснил отказ Трампа встречаться с Зеленским

Политолог Ордуханян: у Трампа есть проблемы важнее, чем встреча с Зеленским

Фото: Megan Varner / Reuters

У кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа есть более важные проблемы, чем встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Так американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в беседе с RT объяснил отказ политика встречаться с украинским лидером.

«С чего он должен встречаться с человеком, который неоднократно его персонально оскорблял и высказывался о нем крайне, так скажем, нелицеприятно? Он неоднократно говорил, что с приходом Трампа будут проблемы для его режима на Украине», — заявил политолог.

При этом Ордуханян отметил, что в случае победы на выборах администрация Трампа не изменит общую риторику и позицию США в вопросах Украины.

Ранее Трамп пообещал вывести США из конфликта на Украине в случае победы на выборах. По мнению экс-президента, Соединенные Штаты увязли в конфликте на Украине до тех пор, пока он не переизберется. «Я положу этому конец. Я проведу переговоры, я выведу нас. Мы должны выбраться. Байден говорит: "Мы не уйдем, пока не победим". А что будет, если они победят?» — отметил Трамп.

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      Виктория Кондратьева
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