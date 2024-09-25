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12:00, 25 сентября 2024Мир

Трамп пообещал вывести США из конфликта на Украине в случае переизбрания

Трамп пообещал вывести США из конфликта на Украине в случае победы на выборах
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Megan Varner / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал вывести США из конфликта на Украине в случае победы на выборах. Об этом сообщает газета The Times.

«[Президент США Джо] Байден и [вице-президент] Камала [Харрис] втянули нас в эту войну на Украине, и теперь они не могут нас оттуда вытащить. Они не могут нас вытащить», — сказал политик во время предвыборной речи в Джорджии.

По мнению экс-президента, Соединенные Штаты увязли в конфликте на Украине до тех пор, пока он не переизберется. «Я положу этому конец. Я проведу переговоры, я выведу нас. Мы должны выбраться. Байден говорит: "Мы не уйдем, пока не победим". А что будет, если они победят?» — отметил Трамп.

Ранее Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского лучшим торгашом в истории. По словам политика, после каждого визита в Соединенные Штаты президент Украины уезжает из страны с миллиардами долларов. Он отметил, что украинский лидер очень хочет, чтобы демократы выиграли президентские выборы в США, так как получает от них финансовую помощь.

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      Виктория Кондратьева
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