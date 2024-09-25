Посол России раскрыл последствия подрывов «Северных потоков» на отношения с Германией

Посол Нечаев: подрыв «Северных потоков» разрушил сотрудничество Москвы и Берлина

Подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» разрушил сотрудничество Москвы и Берлина в энергетической сфере. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в комментарии, опубликованном на сайте дипломатического представительства.

«Он [подрыв веток газопроводов] нанес колоссальный ущерб окружающей среде, привел к огромным убыткам инвесторов, разорвал энергетические связи между Россией и Германией, служившие образцом взаимовыгодного сотрудничества в течение десятилетий», — рассказал дипломат.

Нечаев также обратил внимание, что немецкие, шведские и датские власти никак не комментируют происшествие и не способствуют продвижению расследования. По его словам, подобное является неприемлемым, так как подрыв «Северных потоков» стал актом диверсии против энергетической инфраструктуры.

Ранее Нечаев заявил, что обращения России по делу о подрывах газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» остаются без ответа по существу. По его словам, это вызывает обоснованные вопросы в отношении объективности и беспристрастности расследования, а также заставляет усомниться в искренности заверений о заинтересованности Берлина в скорейшем установлении и наказании виновных.