Правительство ФРГ решило провести встречу с лидерами четырех стран

Spiegel: ФРГ планирует провести встречу Шольца, Байдена, Макрона и Стармера

Правительство ФРГ планирует во время визита в Германию президента США Джо Байдена пригласить президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, чтобы провести встречу четырех стран. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

Как пишет издание, переговоры глав четырех государств планируется главным образом посвятить вопросам поддержки Украины. Также Байден в ходе своего визита в октябре посетит военную базу Рамштайн.

В апреле Макрон предложил странам Запада новый подход по отношению к России, однако его идею отвергли Байден и канцлер Германии Олаф Шольц. Байден также «поставил под сомнение необходимость изменения стратегии на фоне опасений», что предложение Макрона приведет к усугублению конфликта.