Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:25, 25 сентября 2024Мир

Правительство ФРГ решило провести встречу с лидерами четырех стран

Spiegel: ФРГ планирует провести встречу Шольца, Байдена, Макрона и Стармера

Фото: Pixabay

Правительство ФРГ планирует во время визита в Германию президента США Джо Байдена пригласить президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, чтобы провести встречу четырех стран. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

Как пишет издание, переговоры глав четырех государств планируется главным образом посвятить вопросам поддержки Украины. Также Байден в ходе своего визита в октябре посетит военную базу Рамштайн.

В апреле Макрон предложил странам Запада новый подход по отношению к России, однако его идею отвергли Байден и канцлер Германии Олаф Шольц. Байден также «поставил под сомнение необходимость изменения стратегии на фоне опасений», что предложение Макрона приведет к усугублению конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Пока не избавятся от раковой опухоли». В России назвали условие продолжения спецоперации на Украине

      Стало известно о «плане Б» Белого дома по поставкам военной помощи Украине

      В ЛНР заявили о переброске подготовленных западными инструкторами бойцов ВСУ

      Мужчину упрекнули в нечистоплотности после его жалобы на секс с женой

      В России подорожал один алкогольный напиток

      В России стало дешевле страховать автомобили

      СК назвал две основные версии отравления семьи в Красноярском крае

      Эксперт раскрыла пять признаков занятий неподходящим спортом

      Раскрыта причина ареста одного из участников нападения на офис Wildberries

      TikTok заблокировал ряд аккаунтов RT

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше