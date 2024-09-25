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13:33, 25 сентября 2024Мир

Премьер Британии отверг обвинения Нетаньяху

Премьер Великобритании Стармер: Лондон поддерживает право Израиля на самооборону
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Li Ying / XinHua / Globallookpress.com

Лондон поддерживает право Израиля на самооборону. Так на критику израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в интервью радиостанции LBC ответил ранее приостановивший ряд лицензий на экспорт оружия в Израиль его британский коллега Кир Стармер.

«Нам было необходимо соблюдать международное право и наше внутреннее законодательство в этом отношении. Я всегда ясно давал понять, что я поддерживаю право Израиля на самооборону», — сказал он, подчеркнув, что это право должно обеспечиваться «в соответствии с международным правом».

Ранее Стармер оговорился, призвав боевиков палестинского радикального исламистского движения ХАМАС освободить сосиски вместо заложников.

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      Виктория Кондратьева
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