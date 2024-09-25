РИА Новости: под Курском погиб дважды раненый учитель истории с позывным Ганс

При отражении вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб учитель истории с позывным Ганс, воевавший в составе группы Пресса спецназа «Ахмат». Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, учитель из Курска был дважды ранен в боях с ВСУ, однако несмотря на это возвращался к выполнению задач.

«Он герой нашего времени… Начинал он с пулемета (...) миномета, орудие, сейчас танки. Так что человек — универсальный солдат, был ранен, отказался от дальнейшего лечения и госпитализации», — рассказывал о подчиненном командир Ганса с позывным Сальза.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о вводе новых подразделений ВСУ в Курскую область. Он отметил, что ВСУ «пытаются упражняться», но в ближайшие время «осознают, что оказались не в радужном месте».