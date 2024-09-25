Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:35, 25 сентября 2024Россия

При отражении вторжения ВСУ погиб дважды раненый учитель истории из Курска

РИА Новости: под Курском погиб дважды раненый учитель истории с позывным Ганс

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

При отражении вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб учитель истории с позывным Ганс, воевавший в составе группы Пресса спецназа «Ахмат». Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, учитель из Курска был дважды ранен в боях с ВСУ, однако несмотря на это возвращался к выполнению задач.

«Он герой нашего времени… Начинал он с пулемета (...) миномета, орудие, сейчас танки. Так что человек — универсальный солдат, был ранен, отказался от дальнейшего лечения и госпитализации», — рассказывал о подчиненном командир Ганса с позывным Сальза.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о вводе новых подразделений ВСУ в Курскую область. Он отметил, что ВСУ «пытаются упражняться», но в ближайшие время «осознают, что оказались не в радужном месте».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Пока не избавятся от раковой опухоли». В России назвали условие продолжения спецоперации на Украине

      Банкам ограничат возможность зарабатывать на россиянах

      Осведомленность россиян о нормах шума оценили

      В России захотели ввести новые экзамены для поступления в вузы

      На Украине сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Херсонской области

      На Украине назвали условие прекращения огня с Россией

      Лавров прокомментировал возможное расширение состава Совбеза ООН

      При отражении вторжения ВСУ погиб дважды раненый учитель истории из Курска

      Стало известно о «плане Б» Белого дома по поставкам военной помощи Украине

      В ЛНР заявили о переброске подготовленных западными инструкторами бойцов ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше