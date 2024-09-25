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12:40, 25 сентября 2024Культура

Продюсер раскрыл гонорар Успенской

Продюсер Дворцов заявил, что Любовь Успенская зарабатывает от 4 миллионов рублей

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорары Любови Успенской, а также поделился подробностями ее райдера. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

«Ее любят влиятельные люди из самых разных структур и не только. В среднем гонорар за выступление у нее от 4 до 5 миллионов рублей. Если концерт проходит в регионах, то прибавляется 500−700 тысяч», — заявил Дворцов.

Также продюсер сообщил, что ничего необычного в райдере певицы нет.

«Она любит коньячок. Еще ВИП-трансфер: самолет повышенной комфортности, бизнес-класс, в поезде — люкс. Ничего такого сверхъестественного, у всех есть предпочтения», — добавил он.

Ранее стало известно, что Любовь Успенская осталась довольна результатами суда против Филиппа Киркорова.

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      Андрей Шеньшаков
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