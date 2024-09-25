Людям старше 40 дали советы по смене профессии

Профориентолог и карьерный консультант Виктория Вирта рассказала, что чаще всего к ней обращаются клиенты от 35 до 40 лет. В эксклюзивном комментарии «Ленте.ру» она объяснила, почему так происходит и дала советы, как решиться сменить профессию в любом возрасте.

По словам эксперта, чаще всего люди решаются сменить профессию, потому что, делая карьерный выбор в юности, не вполне осознавали его последствия. Также тогда на него могло повлиять давление родителей или жизненные обстоятельства — например, некогда было разбираться в своих предпочтениях, надо было быстрее зарабатывать деньги. «Для женщин часто ситуация связана с периодом материнства. Кажется, что время уже упущено и непонятно как теперь войти в профессию», — добавила Вирта.

Тем, кто решился сменить работу, профориентолог посоветовала обращаться к карьерному консультанту, но при этом не просто составить вместе резюме, а обсудить, как дальше развиваться в выбранной профессии, чего от нее ожидать, и какими навыками надо овладеть для дальнейшего продвижения. Вирта призвала не недооценивать непосредственно этап поиска работы и подгонять резюме для каждого нового отклика.

Нужно буквально устроиться на работу по поиску работы. Составьте несколько четких, понятных резюме, подсвечивающих выгодные вам акценты для каждого отклика. При отклике на вакансию внимательно изучите требования и соотнесите свое резюме с ними. Пишите емкие сопроводительные письма, где отразите, почему вас заинтересовала именно эта вакансия. Не соглашайтесь на предложения, которые нерелевантны составленной траектории. Если вакансия предполагает прохождение тестового задания или других испытаний, отнеситесь к этому спокойно. Помните, что вы конкурируете наравне с молодыми специалистами. Проанализируйте, готовы ли вы временно сделать шаг назад, опуститься в уровне дохода или должности, для того чтобы в будущем сделать значимый рывок Виктория Вирта карьерный консультант

Карьерный консультант признала, что людям после 40 часто сложнее найти работу. Причем как из-за нежелания работодателей брать соискателей постарше, так и из-за неготовности самих кандидатов конкурировать с молодежью и соглашаться на меньшую заработную плату.

К 40 годам человек, как правило уже добился каких-то профессиональных высот, у него определенный уровень дохода, который обеспечивает его качество жизни, и он не готов его менять. Для решения этой проблемы в ходе профориентации составляют специальные дорожные карты развития в новой профессии. Это крайне важно: понять, для чего нужны эти изменения, от чего, возможно, придется временно отказаться и к чему в итоге можно прийти. Ведь во взрослом возрасте не имеет смысла менять профессию на один-два года, нужно построить карьерную стратегию на ближайшие пять-десять лет. Цена ошибки в зрелом возрасте кратно возрастает Виктория Вирта карьерный консультант

Ранее сообщалось, что жительница Китая с высшим образованием ушла с хорошей должности в офисе, стала принимать роды у свиней и нашла в этом свое призвание. Она призвала людей не обращать внимания на мнение окружающих и заниматься только тем, что приносит истинное удовольствие.