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11:45, 25 сентября 2024Бывший СССР

Провал ВСУ в Угледаре объяснили вторжением в Курскую область

Forbes: положение ВСУ в Угледаре усугубилось после вторжения в Курскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре усугубилось после начала вторжения в Курскую область. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Экс отметил ухудшение ситуации для ВСУ в Угледаре в последние недели. Он предложил задаться вопросом о причинах провала после продолжительной обороны города.

Журналист объяснил, что положение украинских войск на восточном участке фронта начало ухудшаться еще до начала операции в Курской области. «Малочисленные украинские подразделения сейчас еще более растянуты по линии фронта», — добавил обозреватель.

Ранее офицер ВСУ с позывным Алекс заявил об утраченной ВСУ возможности изменить ситуацию в Угледаре и на флангах. Он призвал командование принять меры для сохранения группировки.

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      Алевтина Запольская
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