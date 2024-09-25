Раскрыта причина ареста одного из участников нападения на офис Wildberries

Следствие: арестованный участник нападения на Wildberries может скрыться

Один из фигурантов дела о нападении на офис Wildberries в Москве по фамилии Висаригов может скрыться от следствия и воспрепятствовать расследованию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Следователи сообщили, что мужчина не живет по адресу регистрации, а также у него нет постоянного и легального источника дохода. По их мнению, арестованный фигурант в случае нахождения на свободе может скрыться от суда, угрожать свидетелям, уничтожить доказательства или как-то иначе помешать расследованию.

Ранее сообщалось, что участникам нападения на офис Wildberries грозит срок заключения вплоть до пожизненного. Вооруженное нападение на головной офис Wildberries произошло утром 18 сентября в центре Москвы. В результате вооруженного конфликта пострадали семь человек, в том числе двое правоохранителей, которые приехали на вызов.