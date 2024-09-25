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19:51, 25 сентября 2024Культура

Раскрыта стоимость выступления Ирины Дубцовой

Продюсер Дворцов: Дубцова получает от 3 до 5 миллионов рублей за выступление

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл заработки российской певицы Ирины Дубцовой, которые артистка получает за выступления на мероприятиях. Его слова передает портал «Страсти».

«Она пользовалась и пользуется спросом у организаторов, в основном на частные корпоративы и светские вечеринки. Гонорары у нее составляют от трех до пяти миллионов рублей — не большие, но и не маленькие», — сказал он.

Ранее медиаменеджер раскрыл гонорар певца Авраама Руссо. По словам Дворцова, исполнитель востребован, у него много мероприятий.

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