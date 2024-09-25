Раскрыта судьба запертых на пароме в Южной Корее россиян

Запертых на пароме в Южной Корее российских туристов отправили на родину

Российские туристы, запертые на пароме в Южной Корее, отправились на родину. Судьбу застрявших на судне соотечественников раскрыл портал Vl.ru.

Не попавшие в азиатскую республику путешественники возвращаются во Владивосток. «Мнения по поводу поездки разделились: кто-то хочет попытать удачу и попробовать вновь попасть в Корею, но в основном заложники судна разочаровались в поездке и не планируют ехать туда опять», — пишет источник.

Туристы пожаловались, что у них сгорели брони в отелях и билеты. Один из них в беседе с изданием назвал случившееся жизненным опытом. При этом мужчина подчеркнул, что лучше бы отправился с друзьями в Таиланд.

Ожидается, что паром подойдет во Владивосток ближе к вечеру среды, 25 сентября.

Ранее стало известно, что несколько десятков прибывших из Владивостока в Республику Корея на пароме туристов не впустили в страну и заперли в тесных каютах. Один из оказавшихся на пароме соотечественников рассказывал, что им предстоит пробыть взаперти четыре-пять дней. По его словам, условия жизни на судне не очень гуманны — люди спят на татами и гуляют всего по десять минут в день.