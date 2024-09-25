Раскрыты три признака зараженного вирусами приложения на телефоне

Депутат Немкин: запрашивающие много разрешений приложения могут быть вирусными

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в беседе с РИА Новости назвал три признака зараженного вирусами приложения на телефоне.

По словам эксперта, главную опасность представляют вредоносные программы — вирусы, трояны, шпионские программы. Такие приложения выгладят как безопасные утилиты, однако на самом деле их основная цель — получить доступ к личным данным пользователя, таким как например, паролям или банковской информации.

Еще одна категория опасных приложений — это программы, запрашивающие избыточные разрешения, отметил Немкин. Так, некоторые приложения запрашивают доступ к функциям смартфона, которые им не нужны для нормальной работы, например, к камере, микрофону, контактам или геолокации, добавил он. Эта категория приложений использует собранную информацию для таргетированной рекламы.

Также могут быть опасны фальшивые приложения, имитирующие популярные программы или сервисы. Они разрабатываются для введения введения пользователя в заблуждение. Опасность, по словам депутата, представляют и программы со встроенной рекламой и нежелательным программным обеспечением.

Ранее Немкин рассказал, что мошенники начали подделывать приложения для здоровья, которые выманивают у пользователей данные банковской карты под видом оплаты дополнительных функций. Он отметил, что помимо данных карты, злоумышленники могут получить доступ к истории медицинских обращений пользователя.