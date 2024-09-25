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07:22, 25 сентября 2024Бывший СССР

Рогов сообщил о ракетном ударе по заводу в Запорожье

Рогов: ВС России ударили по заводу «Запорожсталь», где хранилась техника ВСУ
СюжетРоссийские войска

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российские войска нанесли ракетный удар по заводу «Запорожсталь» в части города Запорожье, находящемся под контролем Киева, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в цехе хранилась западная военная техника, в том числе танки, самоходные артиллерийские установки и ракетные системы залпового огня. Рогов уточнил, что удар Вооруженных сил (ВС) России совпал с выгрузкой большого количества оружия из эшелона.

Накануне, 24 сентября, сообщалось о повреждении объектов инфраструктуры ВСУ в Запорожской области. В 10 населенных пунктах региона прозвучало не менее 321 взрыва.

Также российские силы прямым попаданием поразили цех завода «Мотор сич», в котором проводилась сборка беспилотников.

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      Марина Совина
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