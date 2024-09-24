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09:11, 24 сентября 2024Бывший СССР

В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры ВСУ

Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Ночью несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области получили повреждения. Об этом сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, в 10 населенных пунктах региона прозвучало не менее 321 взрыва. Он не уточнил, какие именно объекты получили повреждения.

Ранее в Запорожье российские силы прямым попаданием поразили цех завода «Мотор сич», в котором проводилась сборка беспилотных летательных аппаратов. Другие подробности случившегося не раскрываются.

До этого Федоров также сообщал о поражении объекта критической инфраструктуры.

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      Илья Таксюр
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