В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры ВСУ

Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры ВСУ

Ночью несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области получили повреждения. Об этом сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, в 10 населенных пунктах региона прозвучало не менее 321 взрыва. Он не уточнил, какие именно объекты получили повреждения.

Ранее в Запорожье российские силы прямым попаданием поразили цех завода «Мотор сич», в котором проводилась сборка беспилотных летательных аппаратов. Другие подробности случившегося не раскрываются.

До этого Федоров также сообщал о поражении объекта критической инфраструктуры.