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19:27, 25 сентября 2024Силовые структуры

Росгвардейцы задержали напавшего на бригаду скорой помощи иностранца

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, напавшего на бригаду скорой помощи

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве росгвардейцы задержали 24-летнего мужчину, напавшего на бригаду скорой помощи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, инцидент произошел на улице Школьной. Фельдшер рассказал, что бригада приехала на вызов к иностранцу, который почувствовал себя плохо, но в ходе осмотра начал оскорблять медиков и набросился на них.

Отмечается, что при задержании дебошир оказал сопротивление. Сейчас он передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее стало известно, что Росгвардия начала проверку охранников и самого частного охранного предприятия (ЧОП) «Правопорядок+», которые работали в челябинской коррекционной школе №68, куда утром в понедельник, 16 сентября, зашел 13-летний ученик с молотком и напал на одноклассников и педагогов.

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      Екатерина Кашурникова
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