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11:48, 16 сентября 2024Силовые структуры

Росгвардия начала проверку после нападения школьника с молотком на учеников и педагогов

Хинштейн: в Челябинске Росгвардия начала проверку ЧОП после нападения школьника

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Челябинской области

Росгвардия начала проверку охранников и самого частного охранного предприятия (ЧОП) «Правопорядок+», которые работали в челябинской коррекционной школе №68, куда утром в понедельник, 16 сентября, зашел 13-летний ученик с молотком и напал на одноклассников и педагогов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, на входе в школу был выставлен один пост охраны. Уже решается вопрос об аннулировании удостоверения частного охранника у сотрудницы, которая впустила школьника в здание.

В понедельник, 16 сентября, 13-летний ученик с молотком в рюкзаке зашел в класс и стал хаотично избивать сверстников. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

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      Варвара Митина
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