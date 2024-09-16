Росгвардия начала проверку после нападения школьника с молотком на учеников и педагогов

Хинштейн: в Челябинске Росгвардия начала проверку ЧОП после нападения школьника

Росгвардия начала проверку охранников и самого частного охранного предприятия (ЧОП) «Правопорядок+», которые работали в челябинской коррекционной школе №68, куда утром в понедельник, 16 сентября, зашел 13-летний ученик с молотком и напал на одноклассников и педагогов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, на входе в школу был выставлен один пост охраны. Уже решается вопрос об аннулировании удостоверения частного охранника у сотрудницы, которая впустила школьника в здание.

В понедельник, 16 сентября, 13-летний ученик с молотком в рюкзаке зашел в класс и стал хаотично избивать сверстников. По предварительным данным, пострадали четыре человека.