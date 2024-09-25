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20:05, 25 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин вернулся из зоны СВО и из ревности напал с ножом на лучшего друга

В Казани участник СВО ударил ножом друга, приревновав к нему возлюбленную

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Сотрудники полиции задержали жителя Казани, который вернулся из зоны специальной военной операции (СВО) и напал с ножом на лучшего друга, приревновав к нему свою возлюбленную. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, 29-летний мужчина познакомился с возлюбленной несколько месяцев назад. Молодые люди начали жить вместе, но вскоре казанца задержали по подозрению в обороте наркотиков. Чтобы уголовное преследование в отношении него было приостановлено, мужчина подписал контракт и отправился в зону СВО.

На линии боевого соприкосновения молодой человек получил ранение и вернулся на лечение в Казань. Там он выяснил, что его спутница не ждала его, а начала встречаться с его другом, пока он отсутствовал. Обиженный казанец решил отомстить конкуренту и набросился на него с ножом, нанося ножевые ранения. Скорую потерпевшему вызвали случайные прохожие, в больницу его доставили в тяжелом состоянии.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и покушении на убийство.

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      Олеся Мицкевич
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