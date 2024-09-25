Российские брокеры ужесточат конкуренцию за сверхбогатых россиян

«Риком-Траст»: до 15% брокеров могут уйти с рынка из-за обострения конкуренции

Между брокерами на российском рынке в ближайшие два года ужесточится конкуренция за сверхбогатых россиян, рассказал начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Такая тенденция наметилась еще во втором квартале 2024 года, уточнил аналитик. В 2025-2026 годах эти процессы, по его словам, продолжатся. Брокеры, которые не выдержат конкурентной гонки при актуализации своего предложения, покинут рынок. Это может коснуться 10-15 процентов компаний, спрогнозировал Абелев.

До 20 процентов брокерского рынка России в ближайшие два года могут перейти в бутиковый формат, специфика которого шире, чем предоставление инвестиционных услуг, пояснил спикер. Сюда входит открытие банковских счетов, решение налоговых вопросов, помощь в сопровождении сделок M&A (mergers and acquisitions, с англ. «слияния и поглощения»), предполагающих объединение активов двух компаний. Темпы формирования бутикового сегмента ускорит выход на рынок крупных институциональных инвесторов, заинтересованных в инфраструктуре иностранных рынков.

Решение о выходе в бутиковый формат приняла и инвесткомпания «Риком-Траст», добавил ее управляющий директор Дмитрий Целищев. Организация займется созданием развитой инфраструктуры, с мультидоступом к различным российским и международным инструментам. Она позволит состоятельным клиентам, заинтересованным в диверсификации портфеля, размещать свои активы в СНГ, ЮАР, Индии и Китае.

На российском рынке, по прогнозам представителей компании, в 2025 году можно ожидать увеличения спроса на все инструменты, связанные с драгоценными металлами и золотом. Сюда входят золотые облигации, акции золотодобывающих компаний, паи инвестирующих в золото биржевых фондов и многое другое. Также эксперты прогнозируют увеличение количества IPO в формате кэш-ин: до 50 процентов от общего количества IPO. Благодаря последнему пункту российский фондовый рынок удвоит свою капитализацию в ближайшие шесть лет, спрогнозировали в «Риком-Траст».

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству провести до 2030 года не менее 10 IPO национальных высокотехнологичных компаний. В 2023 году на рынок вышли восемь новых эмитентов, что стало максимумом за последние 11 лет. Текущий год может оказаться еще более удачным в этом плане, прогнозируют эксперты.