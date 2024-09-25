Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:52, 25 сентября 2024Экономика

Российские брокеры ужесточат конкуренцию за сверхбогатых россиян

«Риком-Траст»: до 15% брокеров могут уйти с рынка из-за обострения конкуренции

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Между брокерами на российском рынке в ближайшие два года ужесточится конкуренция за сверхбогатых россиян, рассказал начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Такая тенденция наметилась еще во втором квартале 2024 года, уточнил аналитик. В 2025-2026 годах эти процессы, по его словам, продолжатся. Брокеры, которые не выдержат конкурентной гонки при актуализации своего предложения, покинут рынок. Это может коснуться 10-15 процентов компаний, спрогнозировал Абелев.

До 20 процентов брокерского рынка России в ближайшие два года могут перейти в бутиковый формат, специфика которого шире, чем предоставление инвестиционных услуг, пояснил спикер. Сюда входит открытие банковских счетов, решение налоговых вопросов, помощь в сопровождении сделок M&A (mergers and acquisitions, с англ. «слияния и поглощения»), предполагающих объединение активов двух компаний. Темпы формирования бутикового сегмента ускорит выход на рынок крупных институциональных инвесторов, заинтересованных в инфраструктуре иностранных рынков.

Решение о выходе в бутиковый формат приняла и инвесткомпания «Риком-Траст», добавил ее управляющий директор Дмитрий Целищев. Организация займется созданием развитой инфраструктуры, с мультидоступом к различным российским и международным инструментам. Она позволит состоятельным клиентам, заинтересованным в диверсификации портфеля, размещать свои активы в СНГ, ЮАР, Индии и Китае.

На российском рынке, по прогнозам представителей компании, в 2025 году можно ожидать увеличения спроса на все инструменты, связанные с драгоценными металлами и золотом. Сюда входят золотые облигации, акции золотодобывающих компаний, паи инвестирующих в золото биржевых фондов и многое другое. Также эксперты прогнозируют увеличение количества IPO в формате кэш-ин: до 50 процентов от общего количества IPO. Благодаря последнему пункту российский фондовый рынок удвоит свою капитализацию в ближайшие шесть лет, спрогнозировали в «Риком-Траст».

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству провести до 2030 года не менее 10 IPO национальных высокотехнологичных компаний. В 2023 году на рынок вышли восемь новых эмитентов, что стало максимумом за последние 11 лет. Текущий год может оказаться еще более удачным в этом плане, прогнозируют эксперты.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      Умер актер Роман Мадянов. Вся страна любила его за роли полковника Колобкова в «Солдатах» и мэра в «Левиафане»

      Медведев заявил о подыгрывании Зеленского одному из кандидатов на пост главы США

      Путин провел встречу с председателем парламента Турции

      Лавров встретился с главой МИД Китая

      Россия обвинила Европарламент в подстрекательстве к новой мировой войне

      Кристина Орбакайте отказалась петь на одной сцене с Авраамом Руссо

      Стала известна стоимость операции по подрыву «Северных потоков»

      Потери России от прекращения транзита газа через Украину оценили

      Россиян призвали спорить с застройщиками

      Россияне поехали отдыхать в Европу и лишились всех вещей на два миллиона рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше