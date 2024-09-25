Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны заявило о взятии под контроль населенного пункта Острое в ДНР

Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт — Острое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России удалось нанести поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Константиновка и Курахово.

В результате боевых действий за сутки ВСУ потеряли до 835 бойцов, а также ряд техники, среди которых были две гаубицы M777, произведенные в США. Российские войска также уничтожили семь складов боеприпасов.

Ранее стало известно, что армия России заняла село Долиновка Донецкой народной республики. В Минобороны тогда отметили, что контроль над населенным пунктом установили военнослужащие группировки войск «Центр».