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12:15, 25 сентября 2024Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны заявило о взятии под контроль населенного пункта Острое в ДНР

Фото: ТАСС

Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт — Острое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России удалось нанести поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Константиновка и Курахово.

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В результате боевых действий за сутки ВСУ потеряли до 835 бойцов, а также ряд техники, среди которых были две гаубицы M777, произведенные в США. Российские войска также уничтожили семь складов боеприпасов.

Ранее стало известно, что армия России заняла село Долиновка Донецкой народной республики. В Минобороны тогда отметили, что контроль над населенным пунктом установили военнослужащие группировки войск «Центр».

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      Никита Абрамов
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