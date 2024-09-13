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15:38, 13 сентября 2024Россия

Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

Армия России заняла село Долиновка в ДНР
СюжетРоссийские войска

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России заняла село Долиновка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом говорится в сводке Минобороны о событиях в зоне спецоперации.

Контроль над населенным пунктом установили военнослужащие группировки войск «Центр».

Также на указанном участке линии боевого соприкосновения российские войска нанесли поражение подразделениям противника, отразив за неделю 50 контратак противника.

Ранее Минобороны подвело промежуточные итоги контрнаступления в Курской области. По данным министерства, за два дня было освобождено десять населенных пунктов. Неофициальные источники сообщают о занятии еще нескольких поселков, сел и деревень.

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      Алан Босиков
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