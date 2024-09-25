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12:19, 25 сентября 2024Россия

Российского подростка не смогли разбудить после вечеринки с неизвестными веществами

В Санкт-Петербурге подросток скончался после вечеринки с неизвестными веществами

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге подростка не смогли разбудить после вечеринки с неизвестными веществами — он не выжил, пишет «Фонтанка» в своем Telegram-канале.

По данным канала, 18-летний россиянин пригласил на ночевку ровесника и 16-летнего студента первого курса колледжа. По итогу вечера совершеннолетнего гостя доставили в отделение токсикологии с отравлением, предположительно, психотропным веществом и в состоянии легкого опьянения. Подростка спасти не удалось.

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах произошедшего. По предварительной версии, это было отравление неустановленным веществом.

Ранее в Нижнем Новгороде четырехлетний мальчик съел булку, принесенную отцом, и впал в кому. У ребенка обнаружили сильное отравление наркотиками.

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      Елена Торубарова
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