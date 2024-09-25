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11:48, 25 сентября 2024Мир

Руководство немецкой партии «Зеленые» заявило об уходе в отставку в полном составе

Focus: руководство немецкой партии «Зеленые» уходит в отставку в полном составе

Фото: Karina Hessland / Reuters

Руководство немецкой партии «Зеленые», входящей в правящую в Германии коалицию, уходит в отставку в полном составе. Об этом сообщает Focus.

«Руководство партии уходит в отставку после недавних неудач на выборах. О преемниках ничего конкретного не известно», — говорится в материале.

В ходе пресс-конференции один из лидеров «Зеленых» Омид Нурипур заявил, что результаты выборов в Бранденбурге стали «крупнейшим кризисом партии». Он подчеркнул, что возникла необходимость перемен и «начала нового процесса», поэтому было принято решение об отставке всего Федерального исполнительного совета партии.

Ранее Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) под руководством канцлера Германии Олафа Шольца выиграла выборы в Бранденбурге. При этом «Зеленые» не смогли преодолеть порог в 5 процентов, необходимый для членства в земельном парламенте.

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      Дарья Балацкая
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