Президент Сальвадора предупредил о наступлении «темной эры» человечества

Президент Сальвадора Букеле заявил о наступлении «темной эры» человечества

Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил о наступлении «темной эры» для человечества, симптомами которой являются ущемление свобод и международные конфликты. Об этом пишет РИА Новости.

На дебатах Генеральной Ассамблеи ООН он отметил, что Сальвадор пережил период упадка нации. По его словам, теперь страна наблюдает этот этап в «глобальном масштабе».

«Мы стоим перед новой темной эрой человечества. Как сальвадорцы мы распознаем эти симптомы упадка, когда видим их», — предупредил он. Политик уточнил, что мир стал «разделенным, подавленным, обеспокоенным, враждебным и безнадежным». По его мнению, свободный мир больше не является таковым.

Ранее Найиб Букеле заявил, что Россия построена как сверхдержава, поэтому ее нельзя сломать санкциями. Он сравнил РФ с Испанией, отметив, что если ввести санкции против последней, можно разрушить ее экономику. У России же, по словам Букеле, есть энергетика, природный газ и промышленные мощности, благодаря чему страну нельзя сломать подобными ограничениями.