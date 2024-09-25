Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:23, 25 сентября 2024Мир

Президент Сальвадора предупредил о наступлении «темной эры» человечества

Президент Сальвадора Букеле заявил о наступлении «темной эры» человечества
СюжетСанкции против России:
Найиб Букеле

Найиб Букеле. Фото: Casa De S.M. El Rey / Global Look Press

Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил о наступлении «темной эры» для человечества, симптомами которой являются ущемление свобод и международные конфликты. Об этом пишет РИА Новости.

На дебатах Генеральной Ассамблеи ООН он отметил, что Сальвадор пережил период упадка нации. По его словам, теперь страна наблюдает этот этап в «глобальном масштабе».

«Мы стоим перед новой темной эрой человечества. Как сальвадорцы мы распознаем эти симптомы упадка, когда видим их», — предупредил он. Политик уточнил, что мир стал «разделенным, подавленным, обеспокоенным, враждебным и безнадежным». По его мнению, свободный мир больше не является таковым.

Ранее Найиб Букеле заявил, что Россия построена как сверхдержава, поэтому ее нельзя сломать санкциями. Он сравнил РФ с Испанией, отметив, что если ввести санкции против последней, можно разрушить ее экономику. У России же, по словам Букеле, есть энергетика, природный газ и промышленные мощности, благодаря чему страну нельзя сломать подобными ограничениями.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам пообещали увеличить минимальную зарплату с января. Сколько составит МРОТ в 2025 году?

      Сийярто назвал бессмысленными заявления о планах России атаковать НАТО

      Женщина пожаловалась на ленящегося снимать штаны во время секса партнера и получила совет

      В США потребовали расследовать визит Зеленского на военный завод

      Посещение Зеленским завода снарядов вызвало гнев в Конгрессе США

      МИД России обвинил ООН в молчании о нападении на Курскую область

      Китайский экономист исчез из публичного пространства после критики Си Цзиньпина

      Лавров раскритиковал желание Вашингтона быть «решалой»

      Постпред России при ООН назвал условие продолжения спецоперации на Украине

      В России назвали цель визита Зеленского на Генассамблею ООН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше