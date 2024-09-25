Самолет совершил жесткую посадку в российском регионе

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тамбовской области

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тамбовской области близ населенного пункта Березка. Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС региона.

Как рассказали спасатели, сообщение об инциденте поступило около 08.55 (время совпадает с московским). О пострадавших не сообщается.

«К месту происшествия направлена оперативная группа Главного управления, одно отделение пожарной части (...) Информация уточняется», — сообщили в МЧС.

Ранее в Подмосковье потерпел крушение уникальный самолет. Судно «Алекс-251» упало сразу после взлета. За его штурвалом был опытный летчик-испытатель 1-го класса, который был уволен после того, как совершил трюк на авиалайнере.