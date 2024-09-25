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11:23, 25 сентября 2024Бывший СССР

Санду отказалась встречаться с фермерами

Санду отказалась от публичной встречи с протестующими фермерами

Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

Президент Молдавии Майя Санду отказалась проводить публичную встречу с фермерами, требующими пересмотра закона об отсрочке платежей банкам, и согласилась поговорить с ними лишь за закрытыми дверями. Об этом сообщил представитель протестующих Сергей Стефанко, передает РИА Новости.

«Одно из выдвинутых нами требований — чтобы встреча с президентом была публичной. То, что мы видим сейчас, госпожа готова встречаться с сотнями избирателей, но не хочет провести открытое заседание с 5 фермерами! Уже вы — журналисты — спросите у нее, почему она этого не хочет», — сказал он.

Молдавские фермеры с августа требуют от властей объявить чрезвычайное положение в республике из-за ситуации в сельском хозяйстве, пострадавшем от наводнений и засухи. Они также потребовали обратиться за внешним финансированием и остановить принудительное взыскание долгов с аграриев.

Ранее Глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала власти Молдавии допустить гуманитарную помощь для молдавских фермеров из России. Она отметила, что правительство должно поддержать фермеров, поскольку республика является аграрной страной и живет и растет за счет сельского хозяйства.

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      Александр Курбатов
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