Глава Гагаузии призвала допустить гумпомощь из России

Гуцул призвала допустить гумпомощь для молдавских фермеров из России

Глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала власти Молдавии допустить гуманитарную помощь для молдавских фермеров из России, передает РИА Новости.

«Я призываю и парламент, и правительство, чтобы забыли обиды, амбиции, чтобы, наконец-то, слушались своего сердца, думали своей головой, а не то, что им диктует Запад. И хотя бы за этот крайний месяц, который у них остался, они хоть что-то напоследок сделали, что-то хорошее для своих граждан», — заявила Гуцул.

Как отмечает агентство, в Молдавии проходят протесты фермеров с требованием пересмотреть закон об отсрочке платежей банкам, поскольку такая помощь, по их мнению, не будет предоставлена всем пострадавшим от засухи.

Гуцул добавила, что правительство должно поддержать фермеров, поскольку республика является аграрной страной и живет и растет за счет сельского хозяйства.

Ранее стало известно, что протестующие фермеры добились встречи с президентом Майей Санду. Руководитель кабинета главы государства Адриан Бэлуцел вышел к протестующим у президентского дворца и пригласил их на встречу с президентом 20 сентября.